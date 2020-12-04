Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Старшим советником Джо Байдена по вопросам здравоохранения после его инаугурации будет главный инфекционист США Энтони Фаучи, передаёт 4 декабря NBC.

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Об этом директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний сказал, комментируя приглашение Байдена — «сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах», и при этом сделаться «старшим советником по вопросам здравоохранения».

Фаучи «Я сразу же сказал «да».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фаучи внёс свою лепту в раздувание коронавирусной истерии.

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