Москва, , 14:58 — REGNUM Правительство должно разработать проекты законов, которые бы учли возможность введения экспериментальных правовых режимой для использования технологий искусственного интеллекта. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«Хотел бы обозначить решения, которые назрели, которые надо принимать в ближайшее время. В этой связи прошу правительство оперативно внести в парламент проекты законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы», — заявил Путин.

«Второе: в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации в 10 ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы. Практические меры внедрения в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надёжными помощниками врачей, преображали наши города и широко применялись в коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности», — продолжил он.

Президент попросил правительство в постоянном режиме анализировать, какие результаты достигаются по всем этим направлениям, своевременно устранять возникающие преграды и барьеры.