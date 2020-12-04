Москва, , 14:20 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса темп технологических внедрений резко вырос как во всём мире, так и конкретно в России. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Хотел бы подчеркнуть: скорость технологических изменений выросла в разы. Всего за несколько месяцев наша страна и весь мир прошли путь, который мог занять ранее годы, а может быть, и даже десятилетия. На наших глазах технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных меняют каждодневные привычки и жизненный уклад людей», — заявил Путин.