Москва, , 14:05 — REGNUM Интернет-сфера должна соответствовать принятым в обществе морально-этическим нормам. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применялись до сих пор — имею в виду прежде всего нормативную базу и моральные, этические нормы, которые всё человечество выработало на протяжении тысячелетий», — заявил Путин.

«Да, это новая сфера. Новый вид деятельности, новые системы — интернет, имею в виду. Но и там они должны применяться, как в других сферах. То же самое касается и искусственного интеллекта», — указал он.