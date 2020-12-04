Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Петербурге появился новый руководитель Курортного района. Им стал заместитель начальника аппарата губернатора Александр Забайкин, сообщили 4 декабря в Смольном.

Заметим, градоначальник Александр Беглов ранее сам возглавлял Курортный район на рубеже 1990−2000 годов. Когда он вернулся в Петербург в должности врио губернатора в 2018 году, он вернул в администрацию на пост председателя Курортного района свою бывшую заместительницу Наталью Чечину.

Затем место снова стало свободно: Чечина по рекомендации Беглова стала председателем уже Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

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С 4 декабря пост занял Александр Забайкин. В 2018 году он трудился заместителем главы комитета по делам ЗАГС, с октября 2018-го по сентябрь 2020-го был исполняющим обязанности председателя этого комитета. Затем занимал пост замначальника аппарата Беглова.

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