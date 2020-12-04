Тбилиси, , 09:16 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии Грузии во время оглашения итогов парламентских выборов представители оппозиционных партий устроили скандал. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, представитель партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе, представитель партии «Европейская Грузия» Давид Гургенидзе и представитель партии «Альянс патриотов» Хатуна Схиртладзе заявили, что итоги выборов были «сфальсифицированы».

"Эти выборы проводились путем шантажа, вымогательства, подкупа, совершенно несправедливо и непрозрачно. Я не буду участвовать в сегодняшнем заседании», — заявил Киртадзе и покинул заседание.

Схиртладзе и Гургенидзе также ушли, при этом Гургенидзе сначала приклеил плакат с надписью: «Выборы сфальсифицированы». Кроме этого, обвинил ЦИК в «фальсификациях» представитель партии «Единая Грузия» Ираклий Чкоидзе. Прежде чем покинуть заседание, он вступил в перепалку с одним из членов Центризбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Грузии, победила на прошедших выборах правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48% голосов. Партия «Единое национальное движение» получила более 27%. Остальные партии набрали менее 4%.

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