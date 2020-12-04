Варшава, , 09:05 — REGNUM 3 декабря на полях 27-й встречи Совета министров ОБСЕ состоялась видеоконференция на тему «Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги». В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, который заявил, что «в Крыму нарушаются права человека». Об этом передает Polskie Radio 24.

Пшидач в рамках своего выступления выразил большую озабоченность «продолжающейся деятельностью России, которая нарушает основные нормы международного права и прав человека в Крыму, а также продолжающейся милитаризацией полуострова, что негативно сказывается на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и на всем континенте».

"Кроме того, на полуострове нарушаются права человека, в том числе ухудшается положение крымских татар», — заявил замглавы польского МИД, отмечая важную роль ОБСЕ в международной деятельности в этой области.

В видеоконференции также приняли участие министры и заместители министров иностранных дел Хорватии, Дании, Франции, Грузии, Германии, Литвы, Швеции, Турции, Украины, США и Великобритании, а также заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней политики ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав РФ по итогам прошедшего в марте 2014 года всенародного референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.