Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Должностные лица в Венесуэле могут попасть в санкционные списки, если допустят «фальсификации» на парламентских выборах, которые пройдут в республике 6 декабря, заявили в Госдепартамента США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комментируя ситуацию, спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что предстоящие выборы будут фиктивными.

Напомним, в январе 2020 года в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота — лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым ряд стран, включая США, однако не признали в республике.

Ранее в декабре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности уйти в отставку, если на парламентских выборах 6 декабря одержат победу представители венесуэльской оппозиции.

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