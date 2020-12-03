Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Россия, Китай, Северная Корея и террористы являются главными угрозами для США, заявил 3 декабря председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на виртуальном военном форуме.

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия, Северная Корея, Иран, террористы, много всего происходит и будет происходить», — заявил Милли.

По его словам, самой сильной угрозой является Китай, который намерен усиливать свои вооруженные силы, космические войска и инструменты для воздействия на киберпространство.

«Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века», — сказал Милли, описывая намерения Пекина.

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