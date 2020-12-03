Могадишо, , 15:43 — REGNUM Министр информации Сомали Осман Абукар Даббе обвинил правительство Кении во вмешательстве в ход подготовки к парламентским и президентским выборам в стране, передаёт национальное телевидение Сомали.

«Мы уважаем Кению, ценим наше добрососедство и взаимный интерес. Со своей стороны, мы всегда придерживаемся этих принципов. Однако Кения, похоже, не заинтересована в этом, а скорее хочет последовать неуместным амбициям и сосредоточиться на захвате сомалийских земель и вод», — сказал Даббе во время пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире на странице государственного телевидения в Facebook.

Министр обвинил Кению в политическом вмешательстве и укрывании лидеров оппозиции Сомали в Найроби. Политики из южного штата Сомали Джуббаланд входят в число тех, кто ранее проводил встречи в Найроби на фоне дискуссий по поводу выборов в Сомали в 2020/2021 годах.

«Могадишо никогда не принимал ни одного оппозиционного политика из Кении, который бы намеревался создать напряженность у наших соседей, но вместо этого Найроби стал базой, откуда совершаются нападения на Сомали. Город стал базой, в которой нарушаются договоренности, достигнутые внутри Сомали. [Найроби] стал местом, где планы вызвать политическую напряженность направлены на дестабилизацию формирующегося правительства в нашей стране… Именно поэтому мы отозвали нашего посла из Найроби для консультаций», — сказал министр информации.

Дуббе также сообщил, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила территории на юге Сомали после того, как Силы обороны Кении, входящие в состав Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), вышли из стратегических городов региона.

«После того, как кенийские войска ушли из городов, не поставив никого в известность, они (города) были захвачены [«Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]. Представьте себе, какие проблемы испытывал сомалийский народ, живший там. Это то, что мы не можем игнорировать. Идите и спросите жителей Фахфадхуна, что с ними случилось», — сказал министр журналистам в Могадишо.

В понедельник, 30 ноября, федеральное правительство Сомали отозвало своего посла в Найроби и попросило посла Кении в Могадишо «выехать для консультаций».

Министерство иностранных дел Кении опровергло сообщения о том, что оно вмешивается во внутренние и политические дела Сомали. Отношения между Кенией и Сомали были омрачены в последние годы главным образом из-за морского спора из-за участка площадью 150 000 квадратных километров в Индийском океане, богатого залежами нефти и газа.

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