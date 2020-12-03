Тирана, , 13:38 — REGNUM Переговоры по Нагорному Карабаху должны продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил 3 декабря председатель организации, глава министерства европейских и иностранных дел Албании Эди Рама.

«Я рад, что боевые действия прекратились, — сказал он на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. — Выражаю полную поддержку инициативам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возобновлению переговорного процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Азербайджан назвал подписанный договор о прекращении огня капитуляцией Армении.