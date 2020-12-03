Москва, , 12:05 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за педофилию предлагают принять депутаты фракции «Справедливой России», заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Фракция «Справедливая Россия» готова активно сотрудничать с движением «Сдай педофила!», опыт общественной организации будет использован в подготовке законодательных инициатив «Справедливой России», в том числе в разработке законопроекта о введении уголовной ответственности за пропаганду педофилии», — заявил Миронов.

По оценке движения «Сдай педофила!» ежегодно в России жертвами извращенцев становятся около 150 тыс. детей, число пострадавших неуклонно растет, а их средний возраст снижается. При этом, отмечает Миронов, попытки вести работу по предупреждению таких преступлений в школах наталкиваются на противодействие со стороны Минпросвещения РФ.