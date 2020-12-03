Ереван, , 11:02 — REGNUM Решение о выплате семьям погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе военнослужащих по $10 тыс. приняло правительство Армении. Заседание 3 декабря транслировалось в режиме реального времени по местным телеканалам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Правительство будет оказывать социальную помощь семьям инвалидов и погибших в результате военных действий. Все семьи погибших получат по 5 млн драмов ($10 тыс.)», — говорится в решении правительства республики.

Также указывается, что получивших во время военных действий первой группы инвалидности предусмотрено по 3 млн драмов ($6 тыс.), второй группы — по 2 млн драмов ($4 тыс.), 3 группы — 1 млн драмов ($2 тыс.).

Кроме того, уточняется, что такую помощь получат, как граждане Армении, так и жители Нагорно-Карабахской республики.

Отметим, по данным минобороны Армении, в общей сложности за врем эскалации конфликта в Нагоном Карабахе погибли 2 718 военнослужащих, однако данная цифра продолжает увеличиваться.