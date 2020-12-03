Будапешт, , 10:45 — REGNUM Венгрия решила игнорировать призывы Брюсселя, сделав ставку на российскую вакцину от COVID-19 Sputnik. Евросоюз критически относится к данному решению, однако венгерские власти настаивают на своем. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

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Напомним, что в августе президент РФ Владимир Путин объявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса.

Сейчас Будапешт ведет переговоры с Москвой о поставке препарата на внутренний рынок и его производства. Это происходит несмотря на то, что в Евросоюзе ожидается скорое одобрение других аналоговых вакцин.

Таким образом, Венгрия станет первым государством — членом Евросоюза, которое получит доступ к российской вакцине Sputnik. Как отмечают журналисты, в стране уже начались испытания российской вакцины, которые, если пройдут успешно, позволят начать массовое производство.

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