Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Смольный своими «новогодними» запретами окончательно добьет бизнес, но ничего не решит в связи с заражаемостью коронавирусом. Об этом заявил музыкант, член «Партии Роста» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

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Он прокомментировал в своем блоге в Instagram постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, по которому с 30 декабря по 3 января должны закрыться все рестораны, кафе и бары Северной столицы. По мнению Шнурова, это стало запоздалой реакцией на общефедеральный скандал, разгоревшийся из-за многотысячных концертов рэпера Басты в Петербурге в конце ноября.

«Зная повадки городских властителей наших, несложно было предположить, что реакция на «безответственный» концерт будет запоздалой, неуместной и глупой. Это их стиль. Если поранил голову, они экстренно ампутируют ногу. Закрыть кафе и рестораны в праздники — это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант. Что случилось? Запретить!» — заявил Шнуров.

Добавим, кафе и ресторанам также будет запрещено работать после 19:00 и до 06:00 с 24 декабря по 10 января. С 30 декабря по 10 января также будут закрыты все музеи, театры, галереи и концертные залы.

«Последний удар по и так едва живому предпринимательству и настроению людей. К сожалению, вирус не смотрит в календарь и не знает выходных. Он выходит на работу каждый день. И борьба с ним должна носить системный характер. Санитарные нормы требуют разумности, внимательности и последовательности — это то, чего у властей нет», — считает Сергей Шнуров. «Баста, карапузики, закончилися танцы», — резюмировал он.

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Заметим, ранее Шнуров и Баста обменялись стихотворными претензиями через Instagram в связи с концертами последнего в разгар пандемии.

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