Хух-Хото, Китай, , 03:57 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая огласила решение об аресте бывшего вице-председателя регионального комитета Народного политического консультативного совета Внутренней Монголии на севере страны, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Ма Мин был арестован по обвинению в получении взяток. Национальная надзорная комиссия завершила расследование по делу Ма передала его органам прокуратуры, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

Ма был исключен из Компартии Китая и отстранен от государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов еще в ноябре, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР.