Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Масштаб фальсификаций в ходе президентских выборов в США был невиданным, заявил действующий американский президент Дональд Трамп в ходе видеообращения.

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«Мы собираемся защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен, а незаконные голоса — не были», — заявил он.

По словам Трампа, процесс голосования по почте привел к масштабным фальсификациям голосов в ходе президентских выборов. Он добавил, что если факты нарушений окажутся подтверждены официально, то кандидат от демократов Джо Байден не сможет вступить должность президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если не останется на второй срок. По данным ряда источников, он уже обдумывает свою новую избирательную кампанию.

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