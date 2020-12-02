Брюссель, , 21:29 — REGNUM «Пока» разногласия между Венгрией и Украиной по НАТО не преодолены, сообщил 2 декабря журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Такое заявление прозвучало из уст главы НАТО после видеоконференции глав внешнеполитических ведомств альянса. В одной из частей этих переговоров участвовали партнёры НАТО.

Столтенберг «Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются».

Генсек НАТО указал на то, что Украина «является ценным партнёром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Венгрия — страна североатлантического альянса с 1999 года — наложила вето на проведение заседаний совета «НАТО-Украина» на уровне министров.

Это связано с политикой Киева в отношении венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.

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