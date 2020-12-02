Ницца, Франция, , 18:47 — REGNUM Двое подозреваемых в пособничестве Брахиму Ауиссауи, убившему троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце 29 октября, были отпущены полицией за неимением доказательств их причастности к делу.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 2 декабря, двое выходцев из Албании Артан Хенай и Максим Целяй, которых полиция Ниццы подозревала в передаче оружия Ауиссауи в июле 2020 года, были выпущены на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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