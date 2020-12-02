Москва, , 17:09 — REGNUM Украина проталкивает в ООН «двойные стандарты» на фоне собственного саботажа Минских соглашений и Парижских договоренностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Громкие заявления о бойкоте встречи в Совбезе по формуле Арриа с представителями республик Донбасса достаточно резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре в СБ ООН переговоров в аналогичном формате со Светланой Тихановской, которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов. Хотя полномочий у Тихановской выступать в ООН едва ли было больше, чем у полпреда ЛНР в контактной группе или главы МИД ДНР», — заявил Слукий.

Он указал на то, что Киев последовательно отказывается от диалога, поддерживая тем самым активную фазу конфликта в Донбассе.

«Сегодняшнее заявление Кулебы и делегации в Контактной группе — это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистах. По сути, это линия на проведение жесткой цензуры», — уверен парламентарий.

При этом, указал глава комитета, как о «единственной возможности для урегулирования в Донбассе» говорится о проведении встречи в «нормандском формате».

«Однако, как мы помним, условием для этого является выполнение Парижских договоренностей, большинство из которых остаются нереализованными украинской стороной. Громкие заявления и хлопанье дверью — это еще и, вероятно, способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств», — добавил Слуцкий.

Глава комитета выразил надежду на то, что встреча в Совете Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР пройдет в конструктивном ключе и позволит прояснить дополнительные важные аспекты для внутриукраинского урегулирования.

Вместе с тем заявления Киева о якобы срыве внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе со стороны России не соответствуют действительности, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева. Кобцева подчеркнула, что республики не давали своего согласия на проведение внеочередного заседания контактной группы.

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