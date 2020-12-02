Вильнюс, , 16:25 — REGNUM Бесплатная выдача виз для тех граждан Белоруссии, которых преследуют на родине, одобрило правительство Литвы, сообщили 2 декабря в пресс-службе литовского ведомства.

Таким образом правительство прибалтийской республики поддержало инициативу литовского МИД, отменив консульский сбор за въездную визу для «опальных» граждан Белоруссии.

Напомним, в Литву с момента начала поствыборных протестов в Белоруссии приехали сотни белорусских граждан, преследуемых властями. Об этом сообщает литовское МВД.

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