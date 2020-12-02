Москва, , 15:54 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена развивать свой миротворческий потенциал, одобрены соответствующие документы. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил 2 декабря журналистам по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Он отметил, что участники заседания 2 декабря одобрили ряд документов, важных для деятельности организации в разных сферах. Это документы по развитию миротворческого потенциала ОДКБ и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН.

Руководители стран — участников договорили о подключении миротворческих сил ОДКБ к операциям, которые проводятся под эгидой ООН. Это будет происходить «через координирующую организацию, через координирующее государство ОДКБ»., добавил Зась.

Также определена базовая организация ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН, уточнён состав миротворческих сил для повышения их привлекательности как участников миссий ООН. В состав миротворческого подразделения РФ включён медицинский отряд, который сформируют на базе госпиталя имени Николая Бурденко.

Соглашение о материально-техническом и медицинском обеспечении также одобрено.

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