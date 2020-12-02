Джуба, , 12:32 — REGNUM Правозащитники организации Amnesty International призвали Совет Безопасности ООН сохранить эмбарго на поставки оружия в Южный Судан на фоне «крайнего насилия со стороны правительственных сил и увеличения числа нападений на гражданское население, включая военные преступления». Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на доклад Amnesty International.

Правозащитники документально зафиксировали «серию внесудебных казней, насильственных перемещений, пыток и уничтожения гражданского имущества правительственными и бывшими оппозиционными силами» в Южном Судане.

Члены организации сообщили о четырехкратном росте насилия в штатах Джонглей, Лейкс, Варрап и Западная Экватория в период с апреля по июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правозащитники заявили, что, хотя правительство Южного Судана в начале этого года призывало пересмотреть эмбарго, «правительственные солдаты стреляли в мирных жителей, жгли дома, насиловали женщин и девочек и вытесняли десятки тысяч людей из своих деревень на юге страны».

"Проще говоря, правительство Южного Судана не смогло защитить свой народ. Было бы безответственно со стороны Совета Безопасности приостановить или отменить эмбарго на поставки оружия сейчас, в свете ужасных нарушений прав человека, совершаемых правительственными войсками», — заявил Депро Мучена, глава Amnesty International по Восточной и Южной Африке.

Совет Безопасности ООН должен провести среднесрочный обзор своего эмбарго на поставки оружия и других мер в отношении Южного Судана до 15 декабря. Совет впервые ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан в 2018 году, которое было продлено в прошлом году и впоследствии продлено на год 31 мая этого года.