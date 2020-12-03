Брюссель, , 18:10 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак 2 декабря заявил, что процесс диалога «идет по верному пути, однако это не скоростная магистраль».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе мероприятия, организованного комиссией Европейского парламента по иностранным делам по случаю 25-й годовщины заключения Дейтонских соглашений о поствоенном урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине.

Европейский посредник заявил, что своей задачей он видит вывод диалога Сербии и Косово из тупика, в котором тот оказался после введения правительством Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Словацкий дипломат поблагодарил премьер-министра Косово Авдуллу Хоти и президента Сербии Александра Вучича за проявленную волю к урегулированию отношений.

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