Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Американская экономика быстро восстановится после пандемии коронавируса благодаря новой финансовой команде, уверен избранный президент США Джозеф Байден. Об этом он заявил 1 декабря во время выступления в штате Делавэр, которое транслировала телекомпания CNN.

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«Это опытная и испытанная команда. В неё вошли разные люди, но у них общее видение того, как необходимо действовать на благо страны», — подчеркнул Байден.

Новый коллектив не просто проведет страну через период экономического кризиса, но и сделает экономику лучше, заверил он.

Байден предложил в качестве нового министра финасов экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Её заместителем может стать бывший замглавы Национального экономического совета Белого дома Адевале Адейемо.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавить Административно-бюджетное управление Белого дома может Нира Тэнден, а Совет экономических консультантов при Белом доме — один из ведущих экономистов Принстонского университета Сесиля Роуз.