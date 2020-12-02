Москва, , 10:05 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Валентина Матвиенко World Economic Forum Annual Meeting Davos 2007

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«Валентина Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — сообщил член Совфеда Андрей Яцкин.

Она продолжает работать в удаленном режиме, добавил он.

Ранее о заболевании коронавирусом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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