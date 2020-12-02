Берлин, , 09:20 — REGNUM Германия должна сотрудничать с Россией и отказаться от тезиса о «диалоге с позиции силы». Решение о европейских санкциях в отношении РФ было неправильным, заявил глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст в интервью газете «Известия», опубликованном 2 декабря.

Вместо политики силы нужно проводить цивилизованные дебаты, считает Эрнст. По его мнению, многие проблемы в отношениях Москвы и Берлина возникают из-за того, что НАТО берёт на себя обязательства, не согласованные с ЕС. Отношение к России нужно пересмотреть.

«Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — подчеркнул депутат бундестага.

В период пандемии коронавируса, добавил он, основное направление сотрудничества — разработка вакцины. Есть перспективы и у совместных проектов, например — у водородной стратегии.

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«Учитывая, что может принести наше сотрудничество, я могу сказать, что санкции против России — неправильное решение», — сказал Эрнст.

Он также выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет успешно завершён вопреки противодействию США. В немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания недавно создали специальный фонд для помощи немецким компаниям в обходе американских санкций, рассказал парламентарий.

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