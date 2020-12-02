Загреб, , 02:46 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман 1 декабря на заседании министров иностранных дел членов НАТО подчеркнул важность того, чтобы НАТО уделяло больше внимания проблемам Западных Балканах, и особенно решению вопросов в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В своем выступлении Грлич-Радман подчеркнул значимость участия НАТО в Афганистане и рассмотрел влияние России на соседние страны.

Он отметил ситуацию в Боснии и Герцеговине и напомнил, что большим прорывом в направлении дальнейшей евроатлантической интеграции будет являться достижение соглашения о внесении изменений в избирательный кодекс, которое необходимо для устранения дискриминации, соблюдения равенства трех конституционных народов и обеспечения права боснийским хорватам избирать законных представителей в правительстве.

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