Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Китай не выполняет своих обязательств по санкциям в отношении Северной Кореи, говорится в заявлении заместителя помощника американского госсекретаря по делам КНДР Алекса Вонга, опубликованном 1 декабря.

По его словам, Пекин ведёт такую политику в отношении Пхеньяна, которая вредит целям Вашингтона.

ИА REGNUM) стремятся дать обратный ход санкционному режиму ООН». Вонг «Они (китайцы — прим.) стремятся дать обратный ход санкционному режиму ООН».

По словам американца, Пекин старается «добиться преждевременного ослабления санкций» в отношении Северной Кореи «обходными путями». При этом они нарушают соответствующую резолюцию СБ ООН.

В частности, отмечает американский дипломат, в Китай ездят на заработки «по меньшей мере 20 тысяч рабочих» из Северной Кореи. Это приносит «доход, идущий непосредственно на создание вооружений» их руководством.

В рамках борьбы с этой «вредной» политикой Китая США решили активировать программу, предполагающую вознаграждение в объёме до пяти миллионов долларов за информацию о нарушениях санкционного режима в отношении Северной Кореи.

Напомним, санкции против Северной Кореи были введены из-за того, что эта страна развивает ядерную и ракетную программы. После первого успешного испытания ядерного оружия Пхеньяном в 2006 году СБ ООН принял резолюцию.

Согласно этому документу, в Северную Корею был запрещён экспорт ряда наименований военной техники и предметов роскоши. После второго испытания в 2009 году была принята Резолюция 1874 СБ ООН, расширяющая список запрещённых к экспорту товаров.

За этими документами последовал ещё ряд резолюций, поскольку Пхеньян отказался сворачивать свои стратегические военные программы.

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