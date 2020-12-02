Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, Совфед обсудит развитие строительной отрасли и дороги, сообщает ИА REGNUM.

В рамках «правительственного часа» выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он расскажет о мерах правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также сенаторы рассмотрят пакет законов, направленных на приведение некоторых положений законодательства в соответствии с Конституцией РФ. Речь идет в том числе о Государственном совете, о наказании за отчуждение и призывы к отчуждению территории России.

Кроме того, в повестке заседания — поправки в Трудовой кодекс, регулирующие удаленную (дистанционную) работу и взаимодействие сотрудников и работодателей.

В фокусе внимания парламентариев — федеральный бюджет на 2021−2023 годы. Госсмета будет дефицитной, однако, в ней заложены средства на выполнение всех обязательств государства перед гражданами. Главный финансовый документ страны представят глава Минфина Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Также в планах Совфеда обсудить «заморозку» накопительной части пенсии, а также продление «дачной амнистии».