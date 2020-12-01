Додома, , 15:34 — REGNUM Правозащитники Human Rights Watch (HRW) обвинили правительство Танзании в «серьезном» злоупотреблении правами по меньшей мере 18 бурундийских беженцев и просителей убежища с конца прошлого года. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на новый доклад организации.

В докладе говорится, что танзанийская полиция и спецслужбы якобы насильственно подвергали пыткам и произвольным задержаниям по меньшей мере 11 бурундийцев в течение нескольких недель в ужасных условиях в полицейском участке в Кибондо, область Кигома.

Семь других беженцев и просителей убежища были арестованы и высланы с января этого года, сказали в HRW.

«Правительство Танзании должно срочно и беспристрастно расследовать утверждения о том, что бурундийцы были похищены, подверглись пыткам и незаконно переданы властям Бурунди и обеспечить привлечение виновных к ответственности», — сказали в организации.

Более 150 000 беженцев из Бурунди проживают в танзанийских лагерях, многие из которых бежали от насилия в Бурунди после решения тогдашнего президента Пьера Нкурунзизы баллотироваться на спорный третий срок в 2015 году.