Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Власти Санкт-Петербурге рассматривают возможность отменить проведение всех новогодних ёлок и запретить работу ресторанов на время новогодних праздников. Причиной является нарастание эпидемии коронавирусной инфекции и снижение до минимума количества свободных коек в больницах.

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"Оперативный штаб обсуждает несколько вариантов, — пишет 1 декабря издание «Фонтанка». — Среди них полный запрет на культурные и массовые мероприятия с участием несовершеннолетних, что сделает невозможным проведение детских утренников и елок. Еще одна возможная мера — закрытие ресторанов на время новогодних праздников».

Напомним, в городе для пациентов с ковидом и пневмонией развернута 10 901 койка, из которых свободны всего около 6% коек. За последние сутки в городе госпитализированы 597 пациентов с ковидом и пневмониями, выявлено 3697 новых носителей коронавируса, умерли 85 человек.

По данным источника издания, запрет работы коснется не только ресторанов, но и всех точек общепита, и может начать действовать с 30 декабря до конца новогодних каникул.

В настоящее время, напомним, в Петербурге запрещена работа ресторанов, баров и кафе с 23:00 до 6:00, за исключением вокзалов и аэропорта, также закрыты все заведения общепита в ТЦ и ТРЦ.

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