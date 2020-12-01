Пекин, , 12:16 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун встретился с вице-губернатором провинции Хайнань Мао Чаофэном, чтобы обсудить инвестиционные возможности, сообщает Antara.

«Во время встречи вице-губернатор китайской провинции пригласил индонезийских бизнесменов приехать в провинцию Хайнань, чтобы воспользоваться торговыми и инвестиционными возможностями», — заявил посол Индонезии в Пекине.

Вице-губернатор согласился воспользоваться подписанием Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) для укрепления экономического партнерства между АСЕАН и Китаем, особенно после того, как провинция Хайнань открылась для иностранных инвестиций в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новая таможенная онлайн-система Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способна ускорить передвижение товаров, необходимых в разгар пандемии, включая лекарства и вакцины.

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