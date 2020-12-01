Джакарта, , 11:46 — REGNUM Новая таможенная онлайн-система Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способна ускорить передвижение товаров, необходимых в разгар пандемии, включая лекарства и вакцины, сообщает Antara.

Заместитель генерального секретаря АСЕАН Аладдин Рилло и посол ЕС в АСЕАН Игорь Дрисманс согласились, что таможенную систему можно использовать для беспрепятственной доставки товаров между странами-участницами во время пандемии.

Таможенная транзитная система АСЕАН — это система таможенного управления, которая позволяет отправлять импортируемые товары между странами АСЕАН с использованием только одного таможенного документа от места отправления до места назначения, хотя товары пересекают несколько национальных границ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии при финансовой поддержке Европейского союза запустила новую таможенную онлайн-систему в регионе.

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