Токио, , 05:44 — REGNUM Правительство Японии планирует назначить нового посла страны в Великобритании, передает телеканал NHK.

По его данным, помощник генсекретаря правительства Японии Хаджиме Хаяси может возглавить дипмиссию страны в Соединенном Королевстве, сменив действующего посла Ясумасу Нагамине. Отмечается, что Хаяси является опытным дипломатом, ранее он возглавлял европейское бюро в МИД Японии, занимал должность посла в Бельгии, а также секретаря экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Правительство Японии намерено произвести назначение после переговоров с Великобританией. Ожидается, что благодаря назначению Хаяси Японии удастся укрепить связи с Соединенным Королевством.