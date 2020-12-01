Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты голосования в регионе, подтвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

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«Сегодня я выполняю мой долг и сертифицирую выборы 3 ноября и, как это требуется федеральным и законодательством штата, подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательная комиссия штата Висконсин завершила пересчет голосов в двух округах подтвердила победу Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет оспаривать результаты голосования в суде.

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