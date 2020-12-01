Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай твердо выступил против продажи Соединенными Штатами вооружений Тайваню, призвав США решать вопросы, связанные с Тайванем благоразумно и правильно, избегая «неверных и опасных путей», сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала соответствующие заявления в рамках ежедневного пресс-брифинга, комментируя продажу оружия Тайваню.

«Китай твердо выступает против продажи США оружия Тайваню. Мы снова направляем это жесткое сообщение американской стороне: Китай даст решительный ответ против всех попыток подорвать базовые интересы Китая и вмешаться во внутренние вопросы страны», — заявила Хуа.

Она также заметила, что согласно имеющейся информации, Тайвань потратил $11,8 млрд с начала года на закупку оружия у США. При этом, она напомнила, что США должны придерживаться принципа «Одного Китая» и прекратить вооружать Тайвань, разорвав с ним все военные связи.