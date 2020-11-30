Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Nimitz (CVN 68), вошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива, сообщает 30 ноября 5-й флот ВМС США.

Атомный авианосец ВМС США «Нимиц» U.S. Navy

Ранее эта группа находилась в Индийском океане, вместе с ВМС Индии, Японии и Австралии, участвуя в военно-морских учениях Malabar.

Стоит отметить, что переброска этой авианосной группы в Персидский залив совпала по времени с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Ирана.

Ранее представители Пентагона сообщали о том, что в Объединенные Арабские Эмираты с американских баз в Европе также переброшены истребители-бомбардировщики F-16.

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