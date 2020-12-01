Подгорица, , 04:10 — REGNUM Председатель совета движения неправительственных организаций под названием «Игманская инициатива» в Черногории Бранко Луковац в интервью черногорскому телеканалу 30 ноября заявил, что вмешательство церкви во внутреннюю или внешнюю политику государства противоречит конституции. По его словам, необходимо, чтобы сербская православная церковь как можно скорее отказалась от подобных амбиций. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Комментируя заявление епископа будимлянско-никшичского Иоаники в связи с выдворением посла Сербии Владимира Божовича из Черногории, Луковац отметил, что, похоже, епископ поддерживает систематическое участие сербской церкви как в решении внутренних политических вопросов, так и в определении внешней политики Черногории.

«Сербская православная церковь считает, что после выборов они заручились влиянием, и что теперь они могут навязывать свои интересы как во внешней политике, так и в определении её отношений с другими странами», — подчеркнул Луковац.

Напомним, посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен персоной нон грата 28 ноября, и от него потребовали покинуть Черногорию. Министерство иностранных дел Сербии в свою очередь отказало черногорскому послу в дальнейшем пребывании в Белграде, хотя вскоре отменило своё решение.

«Игманская инициатива» является движением неправительственных организаций из Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Хорватии.

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