Москва, , 19:44 — REGNUM Вопрос Нагорного Карабаха обсудили в ходе телефонных переговоров российский и армянский премьер-министры Михаил Мишустин и Никол Пашинян, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Особое внимание было уделено участию России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев и транспортного сообщения в регионе», — говорится в сообщении.

Также Москва и Ереван подняли вопрос перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Обсуждалась и тема взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки из Армении в Нагорный Карабах были возвращены 1699 беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 25 тыс. беженцев вернулись в Карабах в сопровождении миротворцев

Читайте развитие сюжета: Турецкие военные помогут Азербайджану разминировать Нагорный Карабах – Баку