Москва, , 17:27 — REGNUM Законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих иметь второе гражданство внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Инициатива внесена в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Уточняются положения отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

По истечении шести месяцев со дня вступления в силу закона госслужащие и военнослужащие со вторым гражданством будут уволены, следует из документа.