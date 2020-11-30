Джакарта, , 15:11 — REGNUM Председатель совета мечетей Индонезии Юсуф Калла подверг резкой критике предполагаемый террористический акт, в результате которого погибли четыре человека в регентстве Сиги в провинции Центральный Сулавеси, сообщает Antara.

«Я решительно осуждаю террористические акты», — заявил Юсуф Калла.

Бывший вице-президент Индонезии выразил надежду, что правительство приложит усилия для борьбы с терактами по всей Индонезии.

Юсуф Калла также выразил соболезнования семьям погибших и местному сообществу в связи с трагедией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо решительно осудил убийство четырех человек, которое недавно произошло в регентстве Сиги.

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