Москва, , 14:12 — REGNUM Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Дубик прокомментировал сообщения о подготовке Соединёнными Штатами новых санкций против российских организаций, включая предприятия госкорпорации.

«Наше предприятие, которое работает с источниками радиоактивными, что касается нашего проекта, судя по всему, космического буксира. Они (США) хотят эту тему (сорвать), с учётом освоения Луны», — сказал Дубик в ходе выступления в Совете Федерации.

Он уточнил, что только на новых источниках можно будет добраться в дальний космос, и США «в длинную таким вот образом заходят, пытаются оградить конкуренцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готовит новые ограничительные меры против нескольких десятков российских организаций

Под санкции могут попасть в том числе Минобороны РФ и неназванное ФГУП, связанное с администрацией президента России.

Ограничительные меры также готовятся против 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо‑ и двигателестроения и научных центров.

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