Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что мировое сообщество навсегда избавится от ядерного оружия, сообщили 30 ноября в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев выступил с видеообращением к участникам международной конференции по вопросам международной безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога.

Он поблагодарил участников конференции за поддержку предложения, создать глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Кроме того, Назарбаев прокомментировал борьбу международного сообщества с коронавирусом. По его словам, человечество неоднократно преодолевало подобные кризисы. Он выразил уверенность в победе над пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Генеральная ассамблея ООН присвоила первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статус «чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний».

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