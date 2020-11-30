Москва, , 13:13 — REGNUM Изменение статус-кво в Приднестровье может привести к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации», — сказал Песков.

По его словам, Россия надеется на то, что положение в Приднестровье «будет обсуждаться», и никто не будет делать «каких-либо резких движений» на этом направлении.

Песков подчеркнул, что на данный момент контакты с Майей Санду идут лишь по дипломатическим каналам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении обсудить с Россией план вывода российских миротворцев из Приднестровья.