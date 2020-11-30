Ломе, , 12:50 — REGNUM Один из главных оппозиционеров Того была арестована за представление «угрозы национальной безопасности», передает Daily Nation со ссылкой на заявление государственного обвинителя.

Западноафриканскую страну с населением восемь миллионов человек возглавляет президент Фор Гнассингбе, пришедший к власти в 2005 году после смерти своего отца Гнассингбе Эйадемы, правившего в течение 38 лет.

Арест Бриджит Аджамагбо-Джонсон в столице страны, Ломе, последовал за расследованием, в ходе которого были обнаружены «оппозиционные документы, содержащие план дестабилизации страны», заявил прокурор Эссолиссам Пойоди в телевизионном обращении.

Женщина была арестована дома, а затем ее доставили в Центральную научно-исследовательскую и уголовную следственную службу, сообщили AFP родственники задержанной.

Джерад Джоссу, еще один оппозиционер, также был арестован в пятницу, 27 ноября.

«Полицейский обыск в его доме раскрыл план совершения насильственных действий» во время запрещенной акции протеста в эту субботу, 28 ноября, добавил Пойоди.

Напомним, в стране выявили 1722 случая заражения коронавирусом и 44 случая смерти от COVID-19.