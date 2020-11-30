Аддис-Абеба, , 10:24 — REGNUM Глава Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что надеется, что гуманитарный доступ в регион Тыграй на севере Эфиопии будет предоставлен федеральным правительством страны в ближайшее время. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Пока это невозможно, поэтому я надеюсь, что это будет обеспечиваться в ближайшие дни», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на онлайн-пресс-конференции из столицы Судана, Хартума.

По предварительным данным, тысячи человек в регионе Тыграй были убиты, и почти 44 000 бежали в Судан с момента начала боевых действий 4 ноября.

Получить подробную информацию о ситуации в зоне конфликта было трудно, поскольку телефонная связь и интернет-соединение с Тыграем были затруднены, а доступ к ним жестко контролировался с начала боевых действий.

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