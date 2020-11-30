Найроби, , 09:19 — REGNUM Министр иностранных дел Кении Камау Мачария выразил сожаление в связи с решением Сомали выслать посла страны Лукаса Тумбо, передает газета Thе Star.

Мачария заявил, что Найроби рассматривает решение Могадишо и «своевременно» ответит по соответствующим каналам.

«Это неожиданное и необоснованное поведение руководства Сомали требует некоторого обдумывания, прежде чем мы сможем сесть за стол переговоров. В ближайшее время мы официально ответим по соответствующим каналам», — сказал Мачария.

В воскресенье, 29 ноября, в Сомали заявили о высылке посла Кении Лукаса Тумбо и отзыве посланника страны из Найроби.

Власти Могадишо сослались на «вмешательство правительства Кении в свои внутренние и политические дела».

»Федеральное правительство Сомали выражает недовольство в связи с открытым и откровенным вмешательством правительства Кении во внутренние и политические дела Сомали, которое потенциально может стать препятствием для стабильности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Сомали.

Две страны сталкиваются с рядом многочисленных дипломатических размолвок, причем главной из них является морской спор в Индийском океане.

Кения также принимает сомалийских беженцев, которые бежали из страны Африканского рога из-за непрекращающегося военного конфликта.

Кения входит в состав сил АМИСОМ, которые пытаются нейтрализовать в Сомали боевиков «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершающих террористические нападения как в Сомали, так и в Кении.