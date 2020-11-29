Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео 28 ноября поздравил Албанию с 108-й годовщиной провозглашения независимости.

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Албании Эди Рама (сс) State Department. Freddie Everett

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в послании к албанскому народу Помпео подчеркнул, что в этом году празднуется еще и принятое Европейским советом в марте решение о начале переговоров о вступлении Албании в Европейский союз. Глава Госдепа подчеркнул, что США остаются надежными союзниками Албании.

Глава внешнеполитического ведомства США также поздравил Албанию с успешным выполнением роли председательницы в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и поблагодарил руководство страны за открытую приверженность трансатлантическому сообществу.

Помпео пожелал албанском народу благополучия, процветания и скорейшего преодоления пандемии COVID-19.