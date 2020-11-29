Гаррисберг, США, , 08:13 — REGNUM Производство по иску от республиканцев с требованием признать недействительными бюллетени, поданные по почте в ходе президентских выборов, был отклонён Верховным судом в американском штате Пенсильвания. Об этом 29 ноября сообщает телеканал CBS.

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Группа представителей Республиканской партии подала иск, требуя не учитывать при подсчёте голосов около 2,5 млн бюллетеней, которые были поданы избирателями по почте. Республиканцы утверждали, что при отправке бюллетеней было допущено множество нарушений.

Судья Верховного суда Пенсильвании Дэвид Вехт объявил, что республиканцам не удалось доказать ни одного факта незаконного учёта либо вброса бюллетеней. В свою очередь, представители Демократической партии назвали решение суда «очередной победой демократии».

Отмечается, что все прежние решения судов низшей инстанции, частично удовлетворившие требования республиканцев, теряют силу после постановления Верховного суда штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп пообещал подать повторный иск и оспорить результаты выборов в американском штате Пенсильвания.

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